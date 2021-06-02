Непогода оставила без света 50 городов и поселков на Украине

Сильная гроза и штормовой ветер повредили линии электропередач и оставили без света 50 городов и поселков в трех областях Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям страны.

По данным спасателей, непогода спровоцировала срабатывание систем автоматической защиты ЛЭП. Электроснабжение отсутствует к настоящему времени в двенадцати населенных пунктах Донецкой и Запорожской областей и еще в 38 — Днепропетровской.

К восстановлению света власти привлекли усиленные бригады электриков, однако работам могут помешать затянувшиеся дожди, которые, по прогнозам, продолжатся 2 июня почти на всей территории Восточной Украины.

Ранее стало известно, что мощный ураган с грозой и ливнями разрушил десятки зданий в Херсонской области, а также оставил без света почти полсотни населенных пунктов. При том что стихия бушевала в регионе не более часа, сильный ветер снес крыши с более чем 100 построек и 80 жилых домов, вырвал с корнем сотни деревьев. В регионе объявили режим чрезвычайной ситуации.