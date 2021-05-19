Пылевая буря обрушилась на Астрахань и попала на видео

Астрахань накрыла сильнейшая пылевая буря, которую прежде не приходилось наблюдать в регионе. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как небо в культурном центре Нижнего Поволжья стало серым из-за пыли, ветер поднял песок в воздух, который в свою очередь в один момент потемнел и изменил цвет.

«По прогнозам ожидался дождь, который выразился в сильной буре. Работая в Астраханском гидрометцентре с 1974 года, я наблюдаю такое впервые», — цитирует ТАСС сотрудника Астраханского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как уточнили синоптики, в течение суток в Астраханском регионе сохранится северо-западный штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. Местная служба МЧС предупредила жителей об опасности возникновения таких ЧП, как обвал деревьев, обрыв линий электропередачи и повреждения транспортных средств и крыш зданий.

По информации МЧС, пылевая буря пришла из Калмыкии и сейчас направляется в сторону Казахстана. Астраханский гидрометцентр говорит прогноз развития ситуации. По словам спасателей, данных о ЧП пока не поступало.

Ранее во вторник, 18 мая, мощный ураган с грозой и ливнями разрушил десятки зданий в Херсонской области Украины, а также оставил без света почти полсотни населенных пунктов. Стихия бушевала в регионе не более часа, но ветер успел за это время снести крыши с более чем 100 построек и 80 жилых домов, вырвал с корнем сотни деревьев.