Трое рыбаков погибли и трое пропали во время шторма в Баренцевом море

Мурманским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России проводится проверка по факту пропажи и гибели рыбаков в районе села Териберка Кольского района, об этом сообщила официальный представитель ведомства Кристина Лобанова «Ленте.ру».

По предварительной информации, 1 мая 2021 года три лодки вышли в акваторию Баренцева моря, после чего попали в шторм, возвращаясь с рыбалки.

Три человека погибли, поиски еще троих продолжаются. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия.

Ранее в Чегемском районе Кабардино-Балкарии на аттракционе по прыжкам со скалы на альпинистских веревках погибла девушка. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшей.