Россия
 
Последние новости
Россиянам назвали четыре способа накопить на достойную пенсию
В Подмосковье загорелся автомобиль с запертыми внутри детьми 
Прилучный впервые рассказал о романе с Карпович
Елизавета II наградила бренд секс-игрушек за особые достижения
Московский священник выгнал прихожанина за фото иконостаса 
Пожилая пара сбежала из дома престарелых с помощью азбуки Морзе
Четырехлетняя девочка назвала все химические элементы и установила рекорд мира
Еврокомиссар посчитал неприемлемыми санкции России против Евросоюза
Врач назвал способный вызвать тромбоз и инсульт продукт
Новости партнеров
Прослушать новость

Трое рыбаков погибли и трое пропали во время шторма в Баренцевом море

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Мурманским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России проводится проверка по факту пропажи и гибели рыбаков в районе села Териберка Кольского района, об этом сообщила официальный представитель ведомства Кристина Лобанова «Ленте.ру».

По предварительной информации, 1 мая 2021 года три лодки вышли в акваторию Баренцева моря, после чего попали в шторм, возвращаясь с рыбалки.

Три человека погибли, поиски еще троих продолжаются. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия.

Ранее в Чегемском районе Кабардино-Балкарии на аттракционе по прыжкам со скалы на альпинистских веревках погибла девушка. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшей.

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Двое детей и шестеро взрослых погибли при пожаре в доме под Пермью
В российском регионе на женщину упала остановка
Мощный пожар охватил семь жилых домов в российском городе