В российском регионе девушка погибла на аттракционе по прыжкам со скалы

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии на аттракционе по прыжкам со скалы на альпинистских веревках погибла девушка. Об этом в субботу, 1 мая, сообщает РИА Новости.

«По предварительным данным, […] на аттракционе организаторами не была рассчитана длина веревки, и во время прыжка девушка ударилась о скалы и погибла», — заявили в управлении Следственного комитета России по региону.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшей.

В декабре 2019 года сообщалось, что 29-летняя британская туристка сорвалась с водопада на горе Киндер Скаут и погибла на глазах у своего молодого человека.