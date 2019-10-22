Турист умер после трех часов прогулки по экологической тропе

Британский путешественник умер на колумбийском пляже после трехчасового похода по так называемому экологическому маршруту. Об этом сообщает Daily Mail.

Турист родом из графства Ноттингемшир в Англии скончался на мысе Сан-Хуан в национальном парке Тайрон. По словам полицейских, когда они прибыли на место происшествия, мужчина уже был мертв и они не смогли помочь ему.

Как сказал представитель правоохранительных органов города Санта-Марта, причиной смерти оказался сердечный приступ.

В июле пенсионерка из Великобритании умерла во время просмотра фильма ужасов в кинотеатре в Паттайе, Таиланд. 77-летняя туристка скончалась во время просмотра киноленты «Проклятие Аннабель 3». После окончания фильма, когда в зале включился свет, ее соседка по креслу обнаружила рядом с собой тело женщины.

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