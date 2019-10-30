Туристка сорвалась со скалы и погибла на глазах возлюбленного

Британская туристка сорвалась с водопада на горе Киндер Скаут и погибла на глазах у своего молодого человека. Об этом сообщает The Sun.

29-летняя Ханна Лоу (Hannah Lowe), ее мать, сестра и возлюбленный Адам Стенауэй (Adam Stanaway) отправились в поход в горы Пик-Дистрикт, графство Дербишир. Лоу была опытной путешественницей и альпинисткой, покорившей несколько высочайших гор Британии.

Когда группа достигла вершины Киндер Скаут, они решили организовать пикник. Лоу и Стенауэй решили посидеть на вершине горы и обсудить планы на будущее. Вставая, девушка поскользнулась и упала в пропасть к подножию водопада.

«Ханна обернулась и потеряла равновесие на камнях. Я бросился схватить ее сумку, но не успел, и она упала», — рассказал следователям Стенауэй. Ни бойфренд, ни мать девушки не видели, куда она упала. Близкие Лоу вызвали спасателей, но еще до их прибытия до девушки смогли добраться другие туристы.

Она была мертва. Смерть наступила из-за тяжелой травмы головного мозга. В ходе расследования полиция пришла к выводу, что смерть Лоу произошла в результате несчастного случая, и не предъявила Стенауэю обвинений.

Ранее британская туристка погибла в результате падения со скалы в Гватемале. Обнаженное тело 23-летней инструкторши по йоге Кэтрин Шоу (Catherine Shaw) было обнаружено через шесть дней поисков неподалеку от конца трекингового маршрута, ведущего на вершину вулкана.

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