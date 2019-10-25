Туристка решила встретить рассвет на горе обнаженной, сорвалась и погибла

Британская туристка погибла в результате падения со скалы в Гватемале. Об этом сообщает The Sun.

Обнаженное тело 23-летней инструкторши по йоге Кэтрин Шоу (Catherine Shaw) было обнаружено через шесть дней поисков неподалеку от конца трекингового маршрута, ведущего на вершину вулкана.

В полицейском отчете сказано, что Шоу была найдена «абсолютно голой, лицом вниз, с множественными следами от ударов по всему телу и рваными ранами на левой ноге».

По словам членов семьи, погибшая очень любила природу, а особенно восход солнца. Поэтому, согласно одной из версий, Шоу поднялась на гору, чтобы встретить восход, сбросила всю одежду, потеряла сознание и сорвалась со скалы из-за недостатка воды и пищи в организме — девушка голодала несколько дней перед смертью.

Вскрытие показало, что туристка умерла от черепно-мозговой травмы. К моменту обнаружения тела она была мертва в течение нескольких суток.

По словам отца Тарквина Шоу (Tarquin Shaw), погибшей нравилось ходить обнаженной, и она часто посещала места, где «нагота считалась нормой».

Представитель следствия заявил, что в деле нет никаких подозрительных обстоятельств или признаков участия второй стороны.

В июне 2019 года мать двоих детей сорвалась с обрыва, пытаясь забраться на скалу на озере Тахо в штате Калифорния, США. Согласно официальному отчету спасательной службы, женщина погибла, пытаясь сфотографировать водопад, однако ее брат отверг эту информацию, заявив, что у сестры при себе не было даже телефона.

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