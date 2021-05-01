В российском регионе на женщину упала остановка

Остановка общественного транспорта упала на женщину в Перми. Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Демкин в своем Instagram.

Отмечается, что это произошло во время шквалистого ветра. Женщина пострадала в результате падения остановки на улице Мильчакова. Ее госпитализировали. Демкин заявил, что уже поручил главам районов ликвидировать последствия сильных порывов ветра. Он также попросил жителей Перми по возможности оставаться дома во время сильного ветра.

По данным специалистов, 1 мая в Пермском крае ожидаются сильные дожди и грозы. Порывы ветра в регионе могут достигать 23 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде на майские праздники. По его словам, северян ожидают по-настоящему «жаркие» погодные условия для мая на этой территории России. Он также прогнозирует почти летнюю погоду на юге европейской части страны, включая Краснодарский край, Крым и Ставрополье. В этих регионах температура может подняться до 24 градусов.