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Мощный ураган разрушил десятки жилых домов в Херсонской области

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Фото: khersonci.com.ua

Мощный ураган с грозой и ливнями разрушил десятки зданий в Херсонской области Украины, а также оставил без света почти полсотни населенных пунктов. Об этом пишет УНИАН.

По информации очевидцев, стихия бушевала в регионе не более часа. Несмотря на это, сильный ветер снес крыши с более чем 100 построек и 80 жилых домов, вырвал с корнем сотни деревьев. Из-за непогоды также оказались оборваны линии электропередачи, повреждена подстанция.

Отмечается, что жертв и пострадавших из-за непогоды нет, однако из-за сильных разрушений в нескольких поселках был объявлен режим чрезвычайной ситуации местного уровня.

Региональные власти уже пообещали помочь людям восстановить дома за счет бюджетных средств. При этом они предупредили жителей о скором возвращении урагана: по прогнозам синоптиков, на Херсонскую область надвигается грозовой фронт, дожди будут идти как минимум несколько дней.

В декабре 2020 года в Запорожской области из-за сильного шторма в Азовском море затопило дорогу к резиденции президента Украины Владимира Зеленского. Единственный сухопутный путь в заповедник «Бирючий остров», где расположено здание, оказался отрезан от земли. Сама постройка из-за непогоды не пострадала.

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