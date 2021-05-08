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Двое украинских военных погибли и семеро пострадали при пожаре в Донбассе

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Фото: Геннадий Дубовой / РИА Новости

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли в результате пожара в районе поселка Мироновский Донецкой области. Об этом сообщается на сайте Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

По данным ведомства, в ночь на 7 мая военные 59-й бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подожгли собственный блиндаж. «Огонь по деревянным конструкциям и сухой растительности быстро распространился по всей позиции. В результате происшествия погибли двое военнослужащих, ожоги различной степени тяжести получили семь человек», — говорится в сообщении.

Также, по данным Народной милиции, в результате пожара было уничтожено четыре автомата АК-74, два гранатомета РПГ-7, один миномет 82-го калибра и более 10 тысяч патронов калибра 5,45 миллиметра. «Факт пожара, командование 59-й бригады представило как результат обстрела со стороны Народной милиции ЛНР», — заявили представители ведомства.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. За несколько недель эскалации в регионе погибли десятки военнослужащих с обеих сторон и несколько мирных жителей.

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