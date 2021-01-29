На Украине из-за непогоды без света остались почти три сотни населенных пунктов

Почти три сотни населенных пунктов в разных областях Украины остались без света из-за сильного снегопада, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям республики.

Непогода накрыла южные и центральные регионы страны накануне, 28 января. Снегом засыпало главные магистрали, в крупных города из-за гололедицы образовались многокилометровые пробки. Без электроэнергии в ночь на 29 января остались 273 поселка и города в четырех областях: 153 — в Одесской, 63 — в Николаевской, 53 — в Кировоградской, и 4 — в Киевской.

В настоящий момент восстановить подачу света пытаются несколько десятков бригад «Укрэнерго». Точные сроки завершения работ пока не называются. По прогнозам синоптиков, снежный циклон в ближайшие сутки будет ослабевать.

Ранее Киев из-за аномальных морозов начал процесс экстренных поставок электроэнергии из Белоруссии. Ежедневная помощь республике составила около 3,1 миллиона киловатт электроэнергии в час. В свою очередь, Минск призвал не политизировать этот вопрос, заявив, что он лежит исключительно в коммерческой плоскости.