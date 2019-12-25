Украина осталась без российского света

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете импорта электричества из России. Об этом говорится на сайте главы государства.

Отмечается, что запрет устанавливается на продажу и/или поставку электроэнергии, импортируемой из России, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке. При этом указывается, что правительство имеет право отменять этот запрет на определенный им срок в случае чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме страны.

Ранее директор по интегрированному газовому бизнесу «Нафтогаза» Андрей Фаворов сообщал, что Украина начала импорт электроэнергии из Белоруссии.

При этом в середине октября первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин говорил, что страна в течение трех будущих лет будет готова присоединиться к энергетической системе Европы и от России зависеть уже не будет. Для этого, по его словам, необходимо создать технические и экономические условия. Однако, по словам чиновника, в настоящее время отделиться от России не представляется возможным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!