На Украине затопило дорогу к резиденции Зеленского

В Запорожской области Украины из-за сильного шторма на Азовском море затопило дорогу к резиденции президента Владимира Зеленского, передает УНИАН.

Как видно на появившихся в социальных сетях видеозаписях, прерван единственный сухопутный путь в заповедник «Бирючий остров». Там расположены турбазы и резиденция государственного управления делами, закрепленная за Зеленским.

Порывы ветра достигают 25-30 метров в секунду. «Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц», — сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели присвоили погодной ситуации на Азовском море второй уровень опасности — оранжевый. Специалисты предупреждают о быстром обледенении судов.

Летом Зеленский приехал в Прикарпатье после наводнения, однако оказался не подготовлен к местным природным условиям. Местный житель отдал свои сапоги президенту, чтобы тот смог пройти по грязи.