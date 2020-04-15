Последствия пожара у Чернобыльской АЭС попали на видео

Спасателям удалось ликвидировать открытый огонь в Чернобыльской зоне отчуждения, радиационный фон в Киеве и области не превышает норму. Видеозапись, на которой видны последствия пожара, опубликована в Twitter-аккаунте украинской службы «Радио Свобода».

Видео: @radiosvoboda / Twitter

В государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что на территории Корогодского, Денисовецкого, Котовского и Детякивского лесничеств проходит тушение тлеющих пней и древесины в отдельных очагах возгорания, передает «Интерфакс-Украина».

Министерство здравоохранения Украины в то же время рекомендовало жителям Киева и области не выходить утром из дома из-за пожаров, сообщает «Радио Свобода».

«Мы видим повышение различных частиц горения в воздухе. Поэтому советуем всем людям, особенно тем, кто имеет хронические заболевания легких или сердечно-сосудистые заболевания, ограничить свой выход на улицу в утренние часы, когда концентрация самая высокая этих частиц в воздухе. Больше пить воды, делать влажную уборку в помещении», — посоветовал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Ранее сообщалось, что дождливая погода помогла остановить распространение пожара на территории зоны отчуждения в Чернобыле, с которым спасатели боролись почти две недели. Огонь перешел на левый берег реки Припять, подобравшись непосредственно к атомной станции и хранилищу радиоактивных отходов. Многие бывшие села рядом с АЭС сгорели, уничтожен Рыжий лес. По предварительной версии, причиной стали несколько поджогов.

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