Украинец дал поносить Зеленскому резиновые сапоги

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Прикарпатье, чтобы оценить последствия наводнений. Однако он оказался не подготовлен к природным условиям. Местный житель снял собственные сапоги и дал поносить их президенту, чтобы тот смог пройти по грязи, сообщает украинский телеканал «Громадське».

Прибыв в село Ланчин Ивано-Франковской области, украинский лидер увяз в грязи. Тогда один из охранников президента попросил принести ему резиновые сапоги.

Отмечается, что на месте наводнения Зеленский и глава украинского МВД Арсен Аваков пробыли всего 15 минут. Сельский староста отчитался перед министром и президентом, после чего они уехали.

О наводнении жителей Западной Украины предупредили 23 июня. Ожидается, что уровень воды в реке Прут поднимется на 6,5 метра. Жителей города Черновцы призвали на всякий случай подготовиться к эвакуации.

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