Зеленский уволил пойманного на взятке губернатора

Президент Украины Владимир Зеленский уволил губернатора Кировоградской области Андрея Балоня, пойманного при получении взятки. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Зеленский сообщил журналистам, что несколько дней назад получил от Службы безопасности Украины информацию о том, что в окружении Балоня «происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона». Он сразу принял решение об увольнении губернатора, остальным должны заниматься правоохранительные органы.

Украинский лидер подчеркнул, что в таких вопросах нет «наших» и «не наших». «Украл — садись», — заключил украинский лидер.

«Страна.ua» сообщала, что Балоня и еще одного сотрудника кировоградской администрации задержали при получении 250 тысяч гривен. По данным силовиков, чиновники требовали от главы регионального отделения одного из органов государственной власти взятку в 1,8 миллиона гривен в обмен за то, что они не будут мешать его деятельности.

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