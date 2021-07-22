Сильнейший шторм уничтожил сотни домов и автомобилей в Одессе

Сильнейший шторм с грозой, ливнями и ураганным ветром обрушился на Одессу, отрезал транспортное сообщение с пригородными поселками и практически полностью парализовал работу коммунальных служб. Видеозапись непогоды публикует Telegram-канал «Политика Страны».

На кадрах видно, как люди разбирают от завалов практически полностью уничтоженные стихией дома и автомобили. Улицы города затоплены до уровня окон первого этажа, в воде плавают куски фасадов и тонны мусора. Жители избавляются от воды в жилье с помощью ведер и других подручных средств.

По данным издания «Страна.ua», за ночь в городе выпало более 20 миллиметров осадков, спасатели не справляются с последствиями ливня. Часть города обесточена, не работают вокзалы и аэропорт. «Центр города потоплен, Пересыпь (самая низкая часть города) затоплена, в домах по щиколотку воды. Трамваи стоят, в центр добраться невозможно, часто ложатся мобильные сети», — сообщает корреспондент портала с места событий.

Как отмечают синоптики, в ближайшие сутки Одесса останется под властью мощного циклона. На море прогнозируется сильное волнение, однако ливней более не ожидается. Городские власти сейчас оценивают ущерб от разгула стихии. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.

Ранее стало известно, что мощный ураган с грозой и ливнями разрушил десятки зданий в Херсонской области, оставил без света почти полсотни населенных пунктов. При том что стихия бушевала в регионе не более часа, сильный ветер снес крыши более чем со 100 построек и 80 жилых домов, вырвал с корнем сотни деревьев.