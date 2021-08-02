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В российском регионе мощный ураган унес жизни двоих взрослых и ребенка

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Видео: Tverigrad Информационный портал/ YouTube

В Тверской области мощный ураган унес жизни двоих взрослых и ребенка, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы российского региона.

Еще восемь человек получили травмы. Удар стихии повалил как минимум 90 деревьев, разрушил конструкции и унес крыши домов.

Ветер до 25 метров в секунду сопровождался грозой. Как сообщается на сайте МЧС России по Тверской области, губернатор Игорь Руденя возглавил комиссию по ликвидации последствий стихии и поручил оказать необходимую помощь пострадавшим и их семьям, восстановить энергоснабжение и оперативно ликвидировать последствия урагана.

В состав комиссии вошли начальник Главного управления МЧС по региону Арсен Григорян, профильные министры правительства. Минздраву поручено взять на особый контроль оказание помощи тем, кто получил травмы.

В Тверской области из-за непогоды объявлено экстренное предупреждение и желтый уровень погодной опасности.

Ранее МЧС объявило чрезвычайный уровень пожароопасности установится в центральных, южных и восточных районах Крыма с понедельника, 2 августа. По данным спасателей, такая обстановка на полуострове сохранится как минимум до среды, 4 августа. Они объявили, что на этот период гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, а также сжигать мусор, траву и листья на придомовых территориях.

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