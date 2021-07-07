В России оценили последствия для отелей после затопления в Сочи

Затопления в Сочи приведут к многочисленным отменам бронирования и значительному финансовому ущербу для владельцев отелей, об этом рассказал управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич, передает РИА Новости.

«После ввода коронавирусных ограничений при худших раскладах отказаться могли до 50 процентов забронировавших гостиницы, теперь эта цифра будет максимальной. Повреждение инфраструктуры, непонятная ситуация с погодой и риски новых подтоплений — все это подтолкнет отдыхающих к изменению планов», — отметил российский эксперт.

Ивашкевич добавил, что на данный момент предсказать потери туроператоров и владельцев гостиниц сложно, но это будут многомиллионные суммы. Он не исключил, что при благоприятной эпидемиологической ситуации и погоде убытки будут компенсированы до конца года.

По мнению эксперта, в целом курортная отрасль в России не пострадает, поскольку многие путешественники отправятся в Крым, где инфраструктура уже практически восстановлена после июньских дождей и паводка. Специалист выразил уверенность, что из-за активной отмены бронирований сетевые отели Красной поляны начнут снижать цены, в среднем номер сейчас стоит 8-10 тысяч рублей, а станет около 5-6 тысяч в сутки.

Ранее стало известно, что в Сочи несколько сотен человек получат компенсации после подтопления домов, каждому пострадавшему полагается от 10 до 110 тысяч рублей. В зоне подтопления оказались 300 человек. Работы в городе почти завершены, ожидается, что к утру 7 июля улицы и пляжи будут расчищены. На курорте действует штормовое предупреждение.

В воскресенье, 4 июля, в Сочи прошел ливень с ураганным ветром, из-за чего река Херота вышла из берегов, а в реке Мацеста уровень воды поднялся до критического. В городе выпустили экстренное предупреждение, в МЧС рекомендовали соблюдать меры безопасности, ограничить выход в горно-лесистую местность и воздержаться от выхода в море и водоемы, а также от экскурсий на воде и в горах.

