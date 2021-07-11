В российском регионе предупредили о 39-градусной жаре и угрозе пожаров

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредили об угрозе возникновения пожаров из-за сильной жары на Кубани. Об этом сообщает ТАСС.

«11 июля, а также 12 июля с 15:00 до 17:00 в северной и восточной половине края (...) температура воздуха достигнет плюс 39 градусов», — рассказали в ведомстве и уточнили, что есть вероятность увеличения количества пожаров в населенных пунктах и лесах, а также возгораний на сельскохозяйственных угодиях.

Спасатели напомнили о запрете разводить огонь вблизи сухой травы и поваленных деревьев. А также порекомендовали носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы.

Ранее туристам, которые планируют отправиться отдыхать в Краснодарский край, рекомендовали «наблюдать за ситуацией» в регионе.

4 июля мощный шторм обрушился на Сочи и близлежащие города в воскресенье. Сообщалось о нескольких смерчах. Ураган срывал крыши домов и валил деревья, а проливные дожди затопили многие улицы. Жителей предупредили о возможной эвакуации, если из берегов выйдут реки в Адлерском и Хостинском районах.

