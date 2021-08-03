Два российских региона предупредили о возможности урагана

Холодный фронт, ставший причиной урагана в Тверской области, будет проходить через Нижегородскую и Владимирскую области в ближайшее время. Есть вероятность развития шквалистого ветра в регионах, предупредил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Его слова передает ТАСС.

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«Ночью он (холодный фронт — прим. «Ленты.ру») прошел через Москву. В обед, если где-то будут обострения, то в Нижегородской, Владимирской областях. Но все зависит от того, насколько мощными будут облака в этот период, так как чем выше и мощнее облако, тем его трение с земной с поверхностью сильнее», — уточнил специалист.

По его словам, называть «торнадо» природное явление, которое наблюдали в Тверской области, неправильно. Это были микросмерчи, добавил Варакин.

Ранее в Тверской области из-за урагана погибли три человека и пострадали 15. Известно, что повреждены кровли порядка 70 домов, в четырех муниципалитетах было нарушено электроснабжение.

Как отметил старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский, смерч возник из-за холодного фронта, который проходил и в Белоруссии. Помимо этого, специалист связал с его возникновением сильные грозы и дождь в Москве вечером 2 августа.