В Тверской области из-за урагана погибли три человека и пострадали 15

Число пострадавших из-за урагана в Тверской области выросло до 15, повреждены кровли около 70 домов, погибли три человека, об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России, пишет РИА Новости.

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Сильные порывы ветра

В понедельник, 2 августа, в Тверской области ветер усилился до 25 метров в секунду. Началась гроза. Сильнее всего стихия разгулялась в городе Андреаполе. Там деревья упали на дороги и жилые дома. По меньшей мере 90 деревьев повалено штормом. Ураган повредил линии электропередачи, в связи с чем в регионе появились проблемы с электричеством.

Ущерб и пострадавшие

Жертвами урагана стали три человека — двое взрослых и ребенок. По последним данным, число пострадавших достигло 15, передает ТАСС. Сильный ветер частично разрушил крыши около 70 строений. В Тверской области обесточены 1,6 тысячи домов.

Частично нарушено энергоснабжение в четырех муниципальных образованиях (90 населенных пунктов, 1678 домов, 2278 человек) региональное управление МЧС России

Ликвидация последствий

К ликвидации последствий урагана приступили экстренные службы. Комиссию возглавил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям, оперативно восстановить энергоснабжение, провести другие работы.

Министерству здравоохранения поручено взять на особый контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в результате стихии главное управление МЧС России по Тверской области

В Тверской области из-за непогоды объявлены экстренное предупреждение и желтый уровень погодной опасности.

Непогода в Москве

Вместе с тем вскоре ураган накрыл Москву и Подмосковье, где вечером 2 августа началась сильная гроза с ливнем. Осадки с громом и молнией отмечаются в центре мегаполиса, а также в северных районах и на юго-востоке города. Молнию, попавшую в Останкинскую башню, сняли на видео.

О непогоде сообщают жители районов Жуковский, Люберцы и Раменское в Московской области. Гроза и шквалистый ветер ожидаются в столице до завтра, 3 августа.

Мощный ураган произошел в июле в Сочи. Была разрушена зона в районе Имеретинской низменности. В Туапсинском районе Кубани из-за непогоды погибли три человека, в том числе ребенок. Из-за дождей в Сочи из берегов вышли реки Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота, что привело к локальным подтоплениям.

Наводнение в Крыму и дожди в Сочи

В июне на восток Крыма обрушились сильные ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков. Официально подтвержденный размер ущерба от непогоды на полуострове составил 4,6 миллиарда рублей.