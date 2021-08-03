Названа причина появления унесшего жизни трех человек смерча в Тверской области

Унесший жизни троих человек смерч в Тверской области появился из-за холодного фронта. Такую причину назвал старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский, передает РИА Новости.

По словам Чернокульского, данный холодный фронт проходил и в Белоруссии. Он также связал с его возникновением сильные грозы и дождь в Москве вечером 2 августа.

Специалист предположил, что был не один смерч, а их вспышка, но подсчитать точное количество можно будет позднее, изучив снимки из космоса. По его предварительной оценке, интенсивность смерча вряд ли получит оценку выше второй категории.

Ранее сообщалось, что в Тверской области из-за непогоды погибли двое взрослых и ребенок, еще 15 человек пострадали. 2 августа в регионе ветер усилился до 25 метров в секунду и началась гроза. Сильнее всего стихия задела город Андреаполь, где деревья упали на дороги и жилые дома.