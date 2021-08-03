На Москву обрушилась гроза

Гроза с ливнем обрушились на Москву и Подмосковье, пишет ТАСС.

В частности, осадки с громом и молнией отмечаются в центре столицы, а также в северных районах и на юго-востоке города. Сильная непогода фиксируется в в городах Жуковский, Люберцы и Раменское. С приближением грозового фронта усиливаются порывы ветра.

Также сообщается, что дождь с грозой и порывами ветра до 15 метров в секунду сохранится до утра 3 августа. В связи с непогодой власти призвали москвичей быть внимательными на улице.

Ранее сообщалось, что в Тверской области мощный ураган унес жизни двоих взрослых и ребенка. Еще восемь человек получили травмы. Удар стихии повалил как минимум 90 деревьев, разрушил конструкции и унес крыши домов. Ветер до 25 метров в секунду сопровождался грозой.