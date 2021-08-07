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Лесной пожар в Якутии приблизился к еще одному населенному пункту

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Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

В Якутии лесной пожар приблизился к поселку Сангар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

«В результате интенсивного распространения ветра огонь от природного пожара подступает к поселку Сангар. В населенном пункте находится резервуарный парк нефтебазы "Саханефтегазбыт"», — уточнили в ведомстве.

Известно, что на месте пожара работают 40 человек и 6 единиц техники, в частности вертолет Ми-8 МЧС с водосливным устройством.

Ранее стало известно, что лесной пожар дошел до села Бясь-Кюель в Горном районе в центральной части Якутии. Как отметил глава района Никита Андреев, огонь распространился на хозяйственные постройки селян. В селе была объявлена эвакуация жителей.

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