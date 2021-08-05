Российские экоактивисты обратились к Ди Каприо и Бьорк

В Санкт-Петербурге экоактивисты обратились за помощью к певице Бьорк и актеру Леонардо Ди Каприо. Россияне призвали их помочь спасти Финский залив. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подъем».

Граждане попросили знаменитостей повлиять на ситуацию со строительством Приморского универсально-погрузочного комплекса, который, по некоторым данным, может нарушить экосистему и среду обитания балтийской нерпы.

По данным пресс-службы администрации города, «Приморский УПК» получил положительное заключение Главгосэкспертизы, а также комиссии экологической экспертизы.

Ранее Леонардо Ди Каприо посвятил лесным пожарам в Якутии часть публикации в своем Instagram-аккаунте, где он опубликовал ролик, который подготовило издание The Guardian. В видео вошли кадры, сделанные за последний месяц в разных частях мира. Один из отрывков был посвящен пожарам в Сибири.