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В Госдуме опровергли информацию о разрешении добывать краснокнижных животных

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов опроверг информацию о том, что в России разрешили добычу животных, занесенных в Красную книгу. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

«Закона о том, что можно охотиться на краснокнижных животных, не было, нет и не будет, потому что в уголовном кодексе за это семь лет лишения свободы <...> Все публикации СМИ — это не что иное, как подстрекательство к совершению уголовного преступления», – заявил Бурматов.

По его словам, в новой версии закона речь идет об обороте животных для спасения их популяции. «Оборот — это изъятие из естественной среды обитания, помещение в условия, приближенные к ним, чтобы восстановить популяцию исчезающего вида с последующим возвращением в естественную среду. Это разрешает сделать сегодня закон. Это совсем не про охоту», — пояснил парламентарий.

По его словам, в России уже проводился эксперимент с дальневосточными тиграми. Их поместили в условия, близкие к естественным, а после того как популяция размножилась, хищников вернули на волю. Мировое сообщество признало такой способ спасения животных успешным. «Памела Андерсон и [Леонардо] Ди Каприо аплодировали этому эксперименту», — заключил Бурматов.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды сообщил, что в России разрешили добычу краснокнижных животных «в исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира». В публикации говорилось, что добыча редких животных возможна с целью осуществления их мониторинга, регулирования численности, охраны здоровья населения или устранения угрозы для жизни человека.

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