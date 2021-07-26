Российского замгубернатора оштрафовали за фото с краснокнижными цветами

Заместителя губернатора Забайкальского края Аягму Ванчикову оштрафовали на три тысячи рублей за фото с краснокнижными цветами. Об этом российская чиновница рассказала на своей странице в Instagram.

Постановление о штрафе за сорванные растения пришло после того, как замгубернатора выложила в социальные сети фотографию с букетом из желтых цветов. Выяснилось, что это был красоднев малый — растение занесено в Красную книгу Забайкалья.

Как пишет Znak, в начале июля министерство природных ресурсов Забайкалья начало проверку в отношении Ванчиковой.

Ее признали виновной по статье № 38 закона Забайкальского края об административных правонарушениях за уничтожение редких видов животных и растений. Статья предусматривает максимальное наказание в пять тысяч рублей для граждан и 50 тысяч рублей для должностных лиц.

Ранее сообщалось, что депутат Курганской областной думы Денис Хахалов принял участие в охоте и жестоком убийстве животных на камеру, после чего попал под проверку МВД. В феврале мужчины, среди которых был Хахалов, охотились на волков с применением снегоходов и убили четырех зверей на территории Шутинского охотхозяйства. При этом у них якобы не было разрешения на отстрел хищника и имелось незарегистрированное гладкоствольное ружье.