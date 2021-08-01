В России разрешили добычу краснокнижных животных

В России разрешили добычу животных, занесенных в Красную книгу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды России, это будет возможно «в исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира».

Соответствующие поправки к двум законодательным актам вступают в силу с 1 августа. Также добыча редких животных возможна с целью осуществления их мониторинга, регулирования численности, охраны здоровья населения или устранения угрозы для жизни человека. Охота к исключительным случаям не относится, подчеркнули в ведомстве. Разрешение на добычу редких животных будет выдавать Росприроднадзор.

Ранее в России предрекли исчезновение 13 видов животных. Глава Минприроды России Александр Козлов уточнил, что под угрозой исчезновения находятся амурский тигр, среднеазиатский и дальневосточный леопарды, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран, дзерен, белый медведь, стерх, гренландский и серый киты.