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Дым от пожаров в Якутии дошел до Урала

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Фото: Roman Kutukov / Reuters

Дым от пожаров в Якутии дошел до Челябинской области. Жители региона жалуются на дымку и запах гари, сообщает Regnum.

В министерстве экологии региона заявили, что на Урале в ближайшие часы дымка из-за лесных пожаров начнет спадать. В ведомстве также отметили, что сильного превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере не обнаружено.

В Якутии 9 августа был введен режим ЧС регионального характера из-за пожаров, которые подобрались к жилым домам и угрожают людям. Такое решение принял глава региона Айсен Николаев.

Жителей села Бясь-Кюель в Горном районе в центральной части Якутии уже эвакуировали — пожар добрался до населенного пункта из-за сильного ветра. Огонь распространился на хозяйственные постройки селян.

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