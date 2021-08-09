Дым от пожаров в Якутии дошел до Урала

Дым от пожаров в Якутии дошел до Челябинской области. Жители региона жалуются на дымку и запах гари, сообщает Regnum.

В министерстве экологии региона заявили, что на Урале в ближайшие часы дымка из-за лесных пожаров начнет спадать. В ведомстве также отметили, что сильного превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере не обнаружено.

В Якутии 9 августа был введен режим ЧС регионального характера из-за пожаров, которые подобрались к жилым домам и угрожают людям. Такое решение принял глава региона Айсен Николаев.

Жителей села Бясь-Кюель в Горном районе в центральной части Якутии уже эвакуировали — пожар добрался до населенного пункта из-за сильного ветра. Огонь распространился на хозяйственные постройки селян.