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Первоклассник записал обращение к Путину из-за дыма от лесных пожаров в России

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Первоклассник из Красноярска Владимир Каменев записал обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться с экологической ситуацией в городе. Об этом сообщает телеканал ТВК.

Мальчик пожаловался президенту, что дым от лесных пожаров мешает ему гулять на улице.

«Уважаемый наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Я гражданин России из города Красноярск Камень Владимир Денисович. Прошу вас взять под личный контроль вопрос об экологической ситуации в Красноярске. Нам нечем дышать, мы хотим жить», — сказал 7-летний школьник. Также он объяснил, что гулять на улице детям не разрешают родители, которые говорят, что «там вредно».

По данным телеканала, родители мальчика рассказали, что видеообращение Владимир решил записать сам после запрета гулять на улице из-за дыма и грязного воздуха. Для обращения к президенту школьник специально надел галстук.

Ранее Владимир Путин поручил руководителю МЧС Евгению Зиничеву усилить группировку для тушения пожаров в Якутии. Кроме того, глава государства дал поручение властям региона подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС.

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