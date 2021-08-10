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Путин поручил усилить группировку для тушения пожаров в Якутии

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил руководителю МЧС Евгению Зиничеву усилить группировку для тушения пожаров в Якутии. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля, сообщает РИА Новости во вторник, 10 августа.

Кроме того, властям региона глава государства дал поручение подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС.

В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, введенный после того, как лесные пожары достигли территорий населенных пунктов и объектов экономики.

Ранее сообщалось, что дым от пожаров в Якутии дошел до Челябинской области. Горожане стали жаловаться на дымку и запах гари. В министерстве экологии региона заверили, что сильного превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере не обнаружено.

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