Путин поручил усилить группировку для тушения пожаров в Якутии

Президент России Владимир Путин поручил руководителю МЧС Евгению Зиничеву усилить группировку для тушения пожаров в Якутии. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля, сообщает РИА Новости во вторник, 10 августа.

Кроме того, властям региона глава государства дал поручение подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС.

В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, введенный после того, как лесные пожары достигли территорий населенных пунктов и объектов экономики.

Ранее сообщалось, что дым от пожаров в Якутии дошел до Челябинской области. Горожане стали жаловаться на дымку и запах гари. В министерстве экологии региона заверили, что сильного превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере не обнаружено.