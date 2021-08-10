Происходящее в задымленном от пожаров российском аэропорту показали на видео

Россиянин показал происходящее в задымленном от пожаров аэропорту Красноярска. Видеоролик был опубликован в Telegram-канале «Расстрига».

На кадрах, снятых очевидцем около аэропорта Красноярска, можно заметить, как из-за плотной завесы дыма сильно ухудшилась видимость.

«Самолет, наверное, будут задерживать, так думаю. Ничего не видать, даже аэропорта не видать», — прокомментировал ситуацию автор ролика.

Лесные пожары в Якутии стали причиной нарушения авиасообщения во многих сибирских городах — отменяются и задерживаются десятки рейсов. Также сообщалось, что дым от сибирских пожаров уже достиг Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

