Россияне массово захотели улететь в одну европейскую страну вопреки пожарам

Жители России массово захотели улететь в Грецию, несмотря на бушующие там лесные пожары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина.

По словам собеседника агентства, спрос на путевки в эту европейскую страну среди россиян не снижается и остается стабильно высоким. «Направление пользуется большим спросом. Пожары не коснулись туристической инфраструктуры», — заявил Горин, отметив, что факторами роста востребованности Греции стало увеличение количества рейсов из России, а также то, что страна принимает туристов с ПЦР-тестами.

Его слова подтвердил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он добавил, что республика популярна в том числе из-за отложенных с 2020 года туров, по которым имеются обязательства туроператоров. Поэтому сами путешественники заинтересованы в использовании таких путевок.

Ранее в июле россияне повально заинтересовались авиабилетами в одну закрытую европейскую страну. Так, туристы повально захотели улететь в Португалию. Специалисты сервиса по бронированию билетов Aviasales зафиксировали высокий спрос на перелет в республику — количество поисковых запросов увеличилось на 138 процентов.

