Россияне массово захотели улететь в августе в три открытые зарубежные страны

Россияне массово заинтересовались билетами на август в три открытые зарубежные страны — Венгрию, Северную Македонию и Хорватию. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса путешествий OneTwoTrip, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

Выяснилось, что больше всего россияне захотели улететь в Венгрию — доля поисковых запросов по направлению выросла на 350 процентов.

На втором месте оказалась Северная Македония. В июле страной заинтересовались на 160 процентов путешественников больше. Возможность отправиться в Хорватию также стали рассматривать чаще, так как по сравнению с июнем спрос на билеты вырос на 150 процентов.

Кроме того, выросла доля поисковых запросов и по давно доступным для россиян странам. Например, спрос на билеты в Черногорию с отправлением в августе увеличился на 135 процентов, на Мальдивы — 130 процентов, Египет — 128 процентов, Грузию — 125 процентов.

27 июля посольство Венгрии заявило, что россияне, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, смогут въезжать в страну без карантина и ПЦР-тестов. Российский препарат «Спутник V» одобрен институтом фармакологии и питания Венгрии и используется в рамках национальной кампании по вакцинации.

