Перечислены открытые для вакцинированных россиян зарубежные страны

Вакцинированным «Спутником V» россиянам назвали открытые для туризма страны. Их список и условия въезда перечислил РБК.

Несмотря на то что вакцину «Спутник V» официально признали два европейских государства — Венгрия и Словакия, свободный въезд без предъявления дополнительного ПЦР-теста привитым россиянам разрешен только в первую страну.

Также туристы, прошедшие полный курс вакцинации, могут беспрепятственно приехать без ПЦР-теста и прохождения карантина еще в 16 стран — Азербайджан, Армению, Болгарию, Венесуэлу, Грузию, Египет, Кипр, Киргизию, Мадейру, Молдавию, Монголию, Румынию, Таджикистан, Турцию, Черногорию и Эстонию.

Ряд других, в том числе и европейских государств также пускает привитых «Спутником V» путешественников, однако они были вынуждены ужесточить правила въезда из-за роста заболеваемости коронавирусом. Так, с ПЦР-тестом вакцинированные или переболевшие COVID-19 россияне могут посетить Бахрейн, Грецию, Иорданию, Маврикий, Марокко, Сербию, Тунис и Хорватию.

С 29 июля Болгария отменила требование ПЦР-теста для въезжающих в страну привитых туристов. Теперь, путешественникам достаточно предоставить один из четырех документов на выбор: сертификат о вакцинации препаратом «Спутник V», справку с результатом экспресс-теста на антигены, сделанного за 48 часов до въезда в страну, ПЦР-тест на COVID-19 или документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом в последние 180 дней.

