Популярный пляжный курорт Европы изменил правила въезда для россиян

Правительство Болгарии изменило условия въезда для иностранных путешественников, в том числе из России, в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Теперь для посещения популярного пляжного курорта Европы российским туристам достаточно предоставить один из четырех документов на выбор: сертификат о вакцинации препаратом «Спутник V», справку с результатом экспресс-теста на антигены, сделанного за 48 часов до въезда в Болгарию, ПЦР-тест на COVID-19 или документ, подтверждающий, что путешественник переболел коронавирусом в последние 180 дней.

Детям до 12 лет для въезда в республику справки о тестировании на COVID-19 не нужны.

Отмечается, что новые правила пересечения границы будут действовать с 29 июля по 31 августа 2021 года.