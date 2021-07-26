Любимый пляжный курорт богачей ужесточил правила въезда для россиян

Мальдивские острова, которые считаются любимым пляжным курортом среди богачей, ужесточили правила въезда для туристов из других стран, в том числе из России. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, власти страны пересмотрели сроки оформления путешественниками ПЦР-теста на коронавирус — теперь анализы должны быть сданы не ранее, чем за 72 часа до вылета, а не за 96 часов как прежде.

Уточняется, что отрицательный тест на COVID-19 обязаны предоставить все граждане, прибывающие на острова, включая тех, кто прошел полный курс вакцинации или переболел коронавирусом.

В том случае, если пассажиры летят транзитом и пересадка в аэропорту составит больше 24 часов, туристам придется сдавать анализы повторно.

Ранее стало известно, что с 1 января 2022 года на Мальдивах введут налог на выезд иностранных туристов. Так, пассажиры эконом-класса заплатят 30 долларов (около двух тысяч рублей), путешествующие бизнес-классом — в два раза больше, 60 долларов (примерно четыре тысячи рублей), а самый большой сбор придется отдать владельцам частных самолетов.