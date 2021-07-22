Любимый пляжный курорт богачей введет сбор на выезд с туристов

С 1 января 2022 года на Мальдивах введут налог на выезд иностранных туристов. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, пассажиры эконом-класса заплатят 30 долларов (около двух тысяч рублей), а путешествующие бизнес-классом — в два раза больше, 60 долларов (примерно четыре тысячи рублей). Самую большую сумму придется отдать путешественникам, улетающим с любимого пляжного курорта богачей на частном самолете — 130 долларов (около 10 тысяч рублей).

Новый налог заменит действующие аэропортовые сборы в размере 15 долларов (примерно тысяча рублей) и будет заранее включен в стоимость билета. По словам экспертов, это не повлияет на популярность курорта, так как подобная практика есть и в других странах.

«Мальдивы — нишевое направление, и при той стоимости тура, которую готовы заплатить россияне за отдых на экзотических островах, новый налог вряд ли скажется на спросе по направлению», — добавила директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская.

Ранее в июле эксперты зафиксировали повальный интерес россиян к отдыху на экзотических островах — Сейшелах и Мальдивах. Отмечается, что размещение в отелях категории четыре и пять звезд оказывается выгоднее, чем покупка тура на юг России. «Это связано с колоссальным спросом и нехваткой хороших гостиниц у нас», — заявили в АТОР.