Власти Финляндии изменили правила въезда для туристов. Согласно принятому документу, пограничники не будут требовать от путешественника тест на коронавирусную инфекцию, если он прошел полный курс вакцинации препаратом, одобренным в Евросоюзе или переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев. Об этом сообщает Yle.

В документе уточняется, что если турист въезжает в Финляндию с отрицательным тестом на COVID-19 или получил только одну дозу двухкомпонентной вакцины, то следует пройти еще один тест в течение 3-5 дней после прибытия в страну. От предоставления справок освобождены дети до 15 лет.

Ранее власти Египта смягчили правила въезда для вакцинированных туристов, прибывающих из не затронутых новыми штаммами коронавируса стран. От них не будут требоваться ПЦР-тесты. Что касается невакцинированных туристов, то для них сохраняются прежние требования: необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета, кроме детей младше шести лет.