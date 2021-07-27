Россиянам рассказали о сложностях при получении виз в Европу

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала о сложностях при получении европейских виз в Хорватию, Грецию, Болгарию и на Кипр. Информация появилась на сайте орагнизации.

Сообщается, что наибольшее количество времени занимает получение визы в Хорватию — от 10 до 12 рабочих дней. «С получением виз в Хорватию возможны два варианта: это обычная виза стоимостью 80 евро, которую делают 10 дней, и срочная виза за 120 евро, ее оформят за четыре дня», — рассказал представитель туроператора PAKS, отметив, что процедура оформления въездного документа в республику достаточно проста и, в отличие от правил Шенгена, не требует сдачи биометрии.

Однако стоит учитывать, что обычные визы в Хорватию выдаются максимум за два дня до вылета, что создает неудобства для региональных туристов, поскольку они вынуждены приезжать в Москву для ее получения.

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Если речь идет о Греции и Болгарии, следует учитывать, что для более быстрого получения виз в данные страны необходимо подавать документы в консульства, тогда их оформление займет пять-шесть рабочих дней. При подаче документов через визовые центры время рассмотрения будет больше.

Также следует обратить внимание, что для поездок в Грецию в настоящее время многим заявителям приходится повторно сдавать биометрию, которая требует личного присутствия.

Быстрее и легче всего можно получить про-визу на Кипр. При официально заявленном сроке ее оформления в пять рабочих дней, в данный момент она выдается за один день и дополнительных условий не требует.

Ранее российским туристам назвали способы получения визы в Египет. По словам советника египетского посольства в России Ахмада Абд-Элмуиза, туристы, которые едут на курорт, могут получить визы прямо в аэропорту прибытия. Помимо этого, россияне могут обратиться в египетское посольство и консульство.

