Эксперт дал совет россиянам по покупке валюты для отпуска

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев рассказал россиянам, когда лучше всего покупать валюту для поездки в отпуск. Его слова приводит агентство «Прайм».

В первую очередь необходимо научиться грамотно распоряжаться своими финансами и четко планировать траты. Только после этого следует вводить в семейный бюджет новую строку «инвестиции в валюту», которую можно будет заполнять долларами и евро. При этом деньги на поездки за границу можно брать как из данной графы, так и создать отдельную, предполагающую траты на отпуск. Эксперт также советует обращать внимание на момент «просадки» цен на мировых биржах.

Ранее эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский определил, сколько денег нужно взять с собой в отпуск. По его словам, нужно иметь при себе на 30-40 процентов больше той суммы, которая запланирована на траты.