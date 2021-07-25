Эксперт определил оптимальное количество денег в отпуске

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский определил, сколько денег нужно взять с собой в отпуск. По его словам, нужно иметь при себе на 30-40 процентов больше той суммы, которая запланирована на траты, передает агентство «Прайм».

Специалист пояснил, что помимо перекусов в городе и расходов на сувениры, во время отдыха могут возникнуть экстренные ситуации, от порчи имущества до проблем со здоровьем, поэтому лучше всего иметь при себе финансовые запас.

Переславский напомнил, что не во всех странах и городах можно беспрепятственно снять наличные в банкомате, поэтому около половины всех денег на отпуск нужно иметь наличными, как минимум для того, чтобы оплатить мелкие покупки на рынках, проезд в общественном транспорте, оставить чаевые.

«Если банк позволяет иметь несколько счетов на одной карте, то в идеале лучше открыть счет в местной валюте и пользоваться картой, заранее предупредив банк о выезде, чтобы избежать блокировки. Единственное, что точно стоит учитывать – карты "Мир" принимаются далеко не во всех государствах», — порекомендовал эксперт.

Переславский заключил, что для тех, кто периодически выезжает за границу, идеальным вариантом станет оформление инвестиционного счета у брокера, чтобы менять валюту без наценок. Таким образом можно сэкономить минимум 2-3 процента, что особенно актуально при операциях с крупными суммами.

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