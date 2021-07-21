Россияне стали чаще отказываться от поездок за границу по одной причине

Россияне стали чаще отказываться от поездок за границу в пользу поездок внутри страны по одной причине. Об этом стало известно из результатов опроса онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно данным опроса, практически каждый пятый россиянин (18 процентов) из-за пандемии перестал ездить за границу и теперь предпочитает путешествовать по стране. При этом 20 процентов респондентов признались, что и раньше всегда выбирали исключительно отечественные направления.

Тем не менее даже в текущих условиях туристы находят способы выбираться за рубеж — об этом рассказали 12 процентов участников опроса. Большинство россиян (48 процентов) заявили о том, что им и вовсе пришлось отказаться от любых путешествий.

Также сообщается, что в 2021 году те туристы, которые в 2018 и 2019 годах хотя бы раз летали в зарубежные страны, стали путешествовать по России в три раза чаще. Так, два-три года назад доля перелетов внутри страны составляла 25 процентов, а летом этого года — почти 76 процентов.

Ранее в июле россияне назвали самые интересные небольшие города страны для путешествий. Так, 12,5 процентов туристов назвали Суздаль, семь процентов россиян отметили Плес, 4,5 процента респондентов выбрали Коломну и Псков, за Кострому и Выборг проголосовали 3,5 процента, а Великий Новгород оценили 2 процента респондентов.

