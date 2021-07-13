Россияне назвали самые интересные небольшие города страны для путешествий

Россияне назвали самые привлекательные для путешествий небольшие города страны. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Из 3,5 тысячи туристов, принявших участие в опросе, 12,5 процентов назвали Суздаль самым интересным небольшим городом страны. Семь процентов россиян отметили Плес, 4,5 процента респондентов выбрали Коломну и Псков, за Кострому и Выборг проголосовали 3,5 процента, а Великий Новгород оценили 2 процента респондентов.

Также россияне признались, что за прошедший 2020 год стали больше путешествовать по стране — об этом рассказали 57 процентов. Примерно то же количество (61 процент) начали совершать поездки в небольшие города страны в пределах своих регионов или областей. Помимо прочего, туристы ценят атмосферу уюта малых городов, их колорит и местную кухню.

В путешествиях по небольшим городам России туристам больше всего нравится спокойная атмосфера — об этом заявили 86 процентов участников опроса, 84 процента едут за интересной и красивой архитектурой, а 64 процента в первую очередь интересуются историей мест. Кроме того, в поездках по малым городам россиян привлекает и их бюджетная стоимость.

Ранее в июле россияне назвали самые познавательные направления для путешествий по стране. Так, за Северную столицу проголосовали 16 процентов респондентов — особенно они отметили посещение музеев и исторических мест. Еще 14 процентов опрошенных признались, что многое узнали о кавказских традициях, путешествуя по Дагестану. Также 11 процентов россиян рассказали об изучении архитектуры, парков и виноградников во время отдыха в Крыму.

