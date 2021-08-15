Дело о смерти мэра Кривого Рога начали расследовать как умышленное убийство

Полиция возбудила дело по статье об умышленном убийстве из-за смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Национальной полиции Украины.

«Следователи открыли уголовное производство (уголовное дело) по статье 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

По данным украинских силовиков, сообщение о том, что тело чиновника с огнестрельным ранением обнаружено на веранде его дома поступило в 16.00. На данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Продолжается обыск дома мэра и устанавливаются свидетели.

48-летний Павлов был депутатом Верховной рады двух созывов. Мэром Кривого Рога стал в декабре 2020 года. Он баллотировался от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В воскресенье, 15 августа, стало известно, что в селе Вольное под Кривым Рогом умер мэр города Константин Павлов. Тело Павлова нашли на веранде дома, рядом лежало ружье.