Посадивший вице-мэра российский следователь внезапно умер

В Екатеринбурге внезапно скончался высокопоставленный следователь Ярослав Коновалов, посадивший вице-мэра города. Об этом Znak.com сообщил адвокат Сергей Колосовский.

По его словам, Коновалов умер 26 июля в своей машине в возрасте 45 лет. Причина смерти пока неизвестна.

Похороны пройдут 29 июля.

Коновалов служил в Следственном комитете России. Он вел уголовное дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева о захвате овощебазы. За это преступление чиновник был осужден на 18 лет колонии строгого режима.