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Появилось видео затопленной из-за наводнения в Сочи машины умершего полицейского

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Из-за разлива реки Мацеста в Сочи умер полицейский. Видео его затопленной машины появилось в Telegram-канале Life Shot.

На кадрах видно, что на обочине дороги лежит груда металла. У автомобиля нет верхней части салона, пассажирские сиденья смяты. Как сообщают авторы канала, авто марки Toyota смыло потоком воды, когда россиянин пытался перебраться по мосту через реку Мацеста.

Кроме того, в машине вместе с полицейским находилась его жена, маленькая дочь и знакомая семьи. Тело мужчины найдено, в настоящий момент продолжаются поиски остальных пассажиров.

Ранее сообщалось, что из-за разлива реки Мацеста один человек погиб и трое пропали. Как пишет Telegram-канал «Подъем», из берегов также вышли реки Западный Дагомыс, Кудепста и Хоста. Из-за наводнения без света остались шесть районов. Власти города инспектируют дворы и оценивают ущерб от стихии.

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