Умер смотрящий за Свердловской областью вор в законе Седой

В Екатеринбурге скончался вор в законе Агаяр Агаев, известный в преступном мире как Седой, смотрящий за Свердловской областью. Об сообщает URA.RU со ссылкой на источник в окружении авторитета.

По его словам, Седой умер 17 июля в возрасте 55 лет после продолжительной болезни. Его похоронили в Азербайджане.

Агаев был представителем интересов воров в законе Ровшана Ленкоранского и Гули (Надира Салифова) на Урале и участвовал в переделе екатеринбургской овощебазы №4, который сопровождался криминальными разборками.

29 июня сообщалось о кончине старейшего в России вора в законе Валентина Гудиевского (Дэртэн). Он умер в Санкт-Петербурге от коронавируса на 84-м году жизни.