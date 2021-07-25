Силовые структуры
 
Последние новости
Раскрыты подробности убийства оперативника МВД бандой киллеров из Подмосковья
Путин осмотрел корабли перед началом военно-морского парада в Санкт-Петербурге
Россиянам назвали легальные способы платить меньше по кредиту
Учительница из Москвы под предлогом маленькой зарплаты украла миллион рублей 
Женская сборная России по стрельбе из лука гарантировала себе медали
Названа страна с самым большим госдолгом
92-летняя продавщица цветов разжалобила москвичей 
Появилось видео главного боя UFC Vegas 32
Врачи рассказали о влиянии коронавируса на внимание и память
Новости партнеров
Прослушать новость

Вор в законе Хаджи Бейлаганский получил титул за убийство советника Деда Хасана

Перейти в «Мою Ленту»
Хаджи Бейлаганский
Хаджи Бейлаганский
Фото: Прайм Крайм

Гаджибабу Талыбханды, известный в криминальных кругах, как Хаджи Бейлаганский, получил воровской титул за убийство Ильгара Алиева (Данабаша), ближайшего соратника и советника лидера преступного мира России Аслана Усояна (Деда Хасана). Об этом в воскресенье, 25 июля, «Ленте.ру» раскрыл полковник юстиции Алексей Пищулин, глава СУ Следственного комитета России (СКР) по Северо-Западному округу Москвы.

Вор в законе Ильгар Данабаш был убит 19 апреля 2012 года в центре Москвы, на улице Пресненский Вал. Меньше года спустя, в январе 2013 года, в столице киллер расстрелял Деда Хасана. Вскоре после похорон Деда Хасана в правоохранительные органы стала поступать оперативная информация, позволившая в конечном итоге раскрыть убийство его правой руки — Данабаша.

«Следствие установило, что в декабре 2012 года Ровшан Ленкоранский на сходке в ОАЭ короновал в воры в законе 30-летнего тогда Гаджибабу Талыбханды, ныне известного как Хаджи из Бейлагана. Причем на этом мероприятии Ленкоранский открытым текстом сказал, что Хаджи — близкий к нему человек, а титул вора он заслужил, поскольку ликвидировал Данабаша», — рассказал полковник Пищулин.

По словам собеседника «Ленты.ру», в ходе расследования уголовного дела было установлено, что именно Хаджи Бейлаганский (по названию райцентра Бейлаган в Азербайджане, на Карабахской равнине) после смерти Данабаша полностью взял под контроль плодоовощные базы Московского региона.

Ранее 25 июля Алексей Пищулин рассказал, что вор в законе Ильгар Данабаш был стратегом и мозговым центром воровской войны «нулевых».

13 июня 2018 года сообщалось, что вора в законе Хаджи Бейлаганского поместили в единственный женский изолятор Москвы, чтобы обезопасить от возможных нападений. 36-летний Бейлаганский был задержан в ресторане «Белый дом» сотрудниками Московского уголовного розыска ранее, 31 мая. По версии следствия, задержанный в апреле 2012 года в Москве на Пресненском Валу застрелил из пистолета криминального авторитета Ильгара Данабаша, а также стрелял в его молодую спутницу.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Предыстория: Полковник СКР раскрыл роль убитого советника Деда Хасана в воровской войне
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Полковник СКР раскрыл роль убитого советника Деда Хасана в воровской войне
Убийцу друга Деда Хасана спрятали в женском СИЗО от мстителей
Вора в законе отправили в женский СИЗО за убийство друга Деда Хасана
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0123 марта
Иван Белозерцев

«Он только винтик в этой схеме»

У губернатора Пензенской области дома нашли 500 миллионов. Кто и за что платил ему такие деньги?
14:1222 июля

Подполковника МВД с 22 квартирами поместили в СИЗО

13:1022 июля

Раскрыта личность госпитализированного фигуранта дела главы ГИБДД Ставрополья

12:5822 июля

Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение

Силовые структуры00:0220 марта

«Ветра здесь дуют очень сильно»

Крымский мост охраняют уникальные катера, спецназ и боевые пловцы. Что известно об их работе?
12:2022 июля

У Арашуковых изъяли в пользу государства имущество на 1,3 миллиарда рублей

12:1322 июля

Один из фигурантов дела главы ГИБДД Ставрополья госпитализирован

11:0722 июля

В Москве на офис компании напали с арматурами и ружьем

Силовые структуры00:0118 марта

«Человек не может так долго скрываться»

Российского дальнобойщика признали самым опасным маньяком мира. Теперь его ищут в Москве
10:3422 июля

В Москве задержан объявленный в розыск бывший спонсор игры «Что? Где? Когда?»

10:0922 июля

В Москве бывший начальник полковника-миллиардера из ФСБ пойдет под суд

08:2622 июля

Первый замминистра экологии Хакасии стал фигурантом уголовного дела о растрате

Россия
Появилось видео с места ДТП с туристическим автобусом на Кубани
«Эта война никому нахрен не была нужна»
Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
В России за сутки выявили 23 947 новых случаев коронавируса
«Бороды у всех до плеч»
 
«Глупо думать, что найдут разбитую пробирку»
Почему в мире снова заговорили об утечке коронавируса из лаборатории?
«Добро пожаловать в ад»
Цикл «Ленты.ру» о первой чеченской войне
Все материалы
Мир
Утрата ценностей.
Что заставило Польшу и Венгрию пойти против всей Европы и начать борьбу с ЛГБТ и либералами?
Англия — новый лидер по числу заражений коронавирусом в мире.
Почему власти снимают все ограничения в разгар пандемии?
«Они сразу обвинили Россию»
После крушения «Боинга» в Донбассе прошло семь лет. Почему суд до сих пор не нашел виновных?
«Будто бомбу сбросили»
Десятки человек погибли, сотни пропали без вести. Что происходит в Германии после наводнения века?
Все материалы
Бывший СССР
В Белоруссии задержали попытавшегося сбежать в Литву оппозиционера
В Литве закончилась проволока для укрепления границы с Белоруссией
«Мусор с советским менталитетом»
В Прибалтике опять воюют с русским языком. Почему его считают угрозой для Европы?
Армянский снайпер застрелил азербайджанского военного
Год назад белорусы решили устроить революцию.
Что стало с лидерами оппозиции, которые не смогли свергнуть Лукашенко?
На Украине разоблачили международный канал переправки нелегальных мигрантов в ЕС
Бойцы «Талибана» уже у границ Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.
Что творится в республиках и чем это грозит России?
Все материалы
Экономика
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Все материалы
Силовые структуры
Вор в законе Хаджи Бейлаганский получил титул за убийство советника Деда Хасана
Ильгар Данабаш«Он был стратегом воровской войны»
Как убийство советника Деда Хасана навсегда изменило криминальный мир Москвы
Полковник СКР раскрыл роль убитого советника Деда Хасана в воровской войне
Раскрыты подробности допроса подозреваемого в убийстве Абовяна в Ставрополе
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянку обвинили в махинациях с путевками на отдых для детей-инвалидов
Главу ставропольского ГИБДД обвинили в создании ОПГ.
В его роскошном особняке нашли хрустальные люстры и золотой унитаз
Все материалы
Наука и техника
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.
Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
Участники Тамбовского восстания«Их расстреливали без суда»
Почему сто лет назад советская власть травила народ газом и брала детей в заложники
Нил Харбиссон вживил себе специальную камеру, преобразующую цвет в звуковую информацию и отправляющую ее во внутреннее ухоМозг из машины.
Как вживление чипов помогает людям и когда киборги станут реальностью?
Танкисты старшего лейтенанта Н. Быстрова перед боями под Смоленском, 1941 год«Мы то же самое повторим»
Как Смоленское сражение изменило ход Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
«Ничего еще не кончено!»
Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
Все материалы
Культура
В первом российском сериале для Netflix снимутся Бондарчук и Куценко
Рабы, расисты и супергерои:
20 лучших сериалов, вышедших в 2021 году
Разведенная певица Адель нашла нового возлюбленного
Дядя и хрюша.
Как Николас Кейдж вновь удивляет человечество в триллере о похищении свиньи
МХАТ перенесет показы спектакля с Бузовой на неопределенный срок
«Всегда хотела быть наравне с мужчинами»
Легенда гонконгских боевиков — об экшене, безумных трюках и Джеки Чане
«Офицеры России» пожаловались в Генпрокуратуру из-за спектакля «Современника»
Все материалы
Интернет и СМИ
Хованский написал письмо с извинениями из СИЗО
В «Одноклассниках» появилась отдельная лента новостей по Олимпиаде в Токио
Спецслужбы прослушивают смартфоны главных людей на планете.
Среди жертв шпионажа Макрон, Дуров, премьер-министры и короли
«Ведомости» заявили о DDoS-атаке после пропажи колонки Сафронова об ФСБ с сайта
«Я думала, что моя жизнь кончена»
Как американка случайно заразилась ВИЧ, пережила депрессию и стала счастливой
Дудю оказалось нечего сказать после заседания по делу о пропаганде наркотиков
«Я испытываю ужас»
Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
Все материалы
Ценности
Лукбук бренда нижнего белья PETRA«Дарт Вейдер без маски»
Известная российская модель — о работе на стройке и пути к мировой славе
Министр стиля.
Терезу Мэй ненавидели за вульгарные наряды и неуклюжие выходки. Как ей удалось стать премьером Британии?
Грудь напоказ и рыбья чешуя.
Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Диетолог два года хранила еду из «Макдоналдса» и показала результат
Жена подготовила для мужа инструкцию по обращению с ней после 20 лет брака
«Мы страдаем молча»
Трансгендеры в Азии переживают тяжелые времена. Как пандемия перевернула их жизнь?
Диетологи назвали пять видов мешающих похудению напитков
«Даже ночью это смотрится ужасно»
Богачи каждый год собираются для зловещего ритуала. Что скрывается под их масками?
Мужчина чуть не выбросил восемь миллионов рублей
Русские за границей
Россияне рассказывают, каково это — жить вдали от родины
Все материалы
Составлен рейтинг автомобилей, которые владельцы не хотят продавать дольше всего
Видео: самый крутой Mercedes Sprinter, роскошный, как дворец
Как вложить 16 миллионов и превратить обычный вэн в Maybach
Новые модели Volvo будут называться именами собственными
Ferrari Testarossa из «Полиции Майами»: что с ней теперь?
Суперкар 80-х, на котором ездил легендарный кинополицейский
Представлен самый экономичный Kia Sportage нового поколения
Забытые концепты: Lancia Fulvia Coupe
Лучшая Lancia XXI века, которая появилась не в то время и не в том месте
АвтоВАЗ начнет работать сверхурочно из-за увеличения спроса
Все материалы
Среда обитания
Красивая ошибка.
Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
«Рост цен не прекратится»
В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?
Непростые смертные.
Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Люди начали искать глубокие смыслы»
Как Никола-Ленивец полюбился туристам, рейверам и ценителям искусства
«Нам выпал шанс испытать себя»
Как муж с женой купили старинную фабрику и возродили легендарное русское ремесло
Восточные ковбои, горы Кавказа и мистические деревни:
невероятные красоты России в знаменитых на весь мир фильмах
В Пятигорске над могилой Лермонтова развеют горсть земли с «родины его предков»
В Астраханской области создали карту цветения лотосов
В РПЦ оценили вероятность канонизации основателя династии Романовых
Для двух исторических российских городов разработают программу развития туризма
Все материалы