Вор в законе Хаджи Бейлаганский получил титул за убийство советника Деда Хасана

Гаджибабу Талыбханды, известный в криминальных кругах, как Хаджи Бейлаганский, получил воровской титул за убийство Ильгара Алиева (Данабаша), ближайшего соратника и советника лидера преступного мира России Аслана Усояна (Деда Хасана). Об этом в воскресенье, 25 июля, «Ленте.ру» раскрыл полковник юстиции Алексей Пищулин, глава СУ Следственного комитета России (СКР) по Северо-Западному округу Москвы.

Вор в законе Ильгар Данабаш был убит 19 апреля 2012 года в центре Москвы, на улице Пресненский Вал. Меньше года спустя, в январе 2013 года, в столице киллер расстрелял Деда Хасана. Вскоре после похорон Деда Хасана в правоохранительные органы стала поступать оперативная информация, позволившая в конечном итоге раскрыть убийство его правой руки — Данабаша.

«Следствие установило, что в декабре 2012 года Ровшан Ленкоранский на сходке в ОАЭ короновал в воры в законе 30-летнего тогда Гаджибабу Талыбханды, ныне известного как Хаджи из Бейлагана. Причем на этом мероприятии Ленкоранский открытым текстом сказал, что Хаджи — близкий к нему человек, а титул вора он заслужил, поскольку ликвидировал Данабаша», — рассказал полковник Пищулин.

По словам собеседника «Ленты.ру», в ходе расследования уголовного дела было установлено, что именно Хаджи Бейлаганский (по названию райцентра Бейлаган в Азербайджане, на Карабахской равнине) после смерти Данабаша полностью взял под контроль плодоовощные базы Московского региона.

Ранее 25 июля Алексей Пищулин рассказал, что вор в законе Ильгар Данабаш был стратегом и мозговым центром воровской войны «нулевых».

13 июня 2018 года сообщалось, что вора в законе Хаджи Бейлаганского поместили в единственный женский изолятор Москвы, чтобы обезопасить от возможных нападений. 36-летний Бейлаганский был задержан в ресторане «Белый дом» сотрудниками Московского уголовного розыска ранее, 31 мая. По версии следствия, задержанный в апреле 2012 года в Москве на Пресненском Валу застрелил из пистолета криминального авторитета Ильгара Данабаша, а также стрелял в его молодую спутницу.